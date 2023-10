Accertamenti sulle cause dell’incendio alla concessioanria Saba di Olbia

Un’esplosione nel forno della carrozzeria ha fatto partire l’incendio che ha creato gravi danni alla concessionaria dei fratelli Saba di Olbia. Era l’ultimo intervento della giornata, quando per cause ancora da chiarire un’esplosione si è verificata nel forno della carrozzeria. Un dipendente è rimasto colpito dalla fiammata e ha riportato ustioni di primo grado. Erano le 19.30 e in pochi attimi il fuoco ha aggredito numerose auto nel piazzale dietro la concessionaria Renault e Dacia di via Thailandia, nella zona industriale.

I vigili del fuoco sono accorsi in massa mente una grande nube nera si alzava in cielo. Era visibile da diversi chilometri di distanza e ha creato molta paura tra gli abitanti di Olbia. C’è voluto un super lavoro da parte di una trentina di vigili del fuoco per domare le fiamme. Sono intervenute quattro squadre da Olbia, due da Arzachena e un’autobotte di grande capacità arrivata dal vicino distaccamento aeroportuale. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti fino a mezzanotte. Ora sono in corso gli accertamenti per verificare dell’esplosione nel forno della carrozzeria alla concessionaria Saba di Olbia.

