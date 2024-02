Martiri delle foibe, il 10 febbraio cerimonia a Olbia

La cerimonia per i martiri delle foibe a Olbia.

Sono passati vent’anni dall’istituzione ufficiale del “Giorno del ricordo” per ricordare i martiri delle foibe e l’esodo giuliano- dalmata, e dalla prima cerimonia svolta a Olbia ad opera di un gruppo di attivisti di cui faceva parte anche la compianta professoressa Maria Grazia Defilippi.

Lo stesso gruppo di persone, guidato da Marco Buioni con l’associazione “Olbia nel cuore” ha programmato, come sempre, una cerimonia per dare continuità alla celebrazione del giorno del ricordo a Olbia.

Appuntamento, per chiunque voglia partecipare, per sabato 10 febbraio, alle ore 11.00, presso la piazza Ennio Roych martire delle foibe. I enti deporranno un mazzo di fiori in onore dei caduti e celebreranno delle preghiere in loro memoria.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui