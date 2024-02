Tantata rapina in una tabaccheria a Olbia, preso un giovane

Non si è ancora spenta l’eco della fuga dei due ragazzi di Olbia e di una tentata rapina che ce n’è già stata un’altra. Ancora giovani i protagonisti. Un ragazzo è entrato nella tabaccheria Anziani di viale Aldo Moro e si è messo a cercare contanti mentre un complice faceva il palo. Un dipendente si è accorto della presenza del giovane ed è riuscito a bloccarlo. L’altro ragazzo ha visto che il piano era saltato e si è dato alla fuga.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno preso in consegna il giovane che ha tentato la rapina e sono subito scattate le ricerche per il complice in fuga. Dopo nove giorni di ricerche dei due ragazzi scomparsi a Olbia il lieto fine del ritrovamento è stato accompagnato da problemi con la giustizia. I due sono in stato di fermo perché potrebbero essere stati protagonisti di una tentata rapina. Adesso si trovano in una comunità per minori e altri due giovani hanno cercato di mettere a segno un nuovo colpo. Proprio oggi la polizia denunciava la situazione di grave emergenza per il disagio giovanile a Olbia.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui