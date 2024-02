Conferenza stampa alla Questura di Sassari sul disagio giovanile a Olbia

I due ragazzi scomparsi a Olbia hanno fatto venire alla luce un forte disagio giovanile, che viene denunciato da polizia e Procura dei minori. Il quadro drammatico è stato tratteggiato durante una conferenza stampa convocata in Questura. Quando sono stati ritrovati i giovani erano denutriti, sporchi ma in buone condizioni e la polizia gli ha portato degli abiti. Dopo aver riabbracciato i familiari sono state seguite le disposizioni della Procura e ora si trovano in due comunità protette.

Questura e Procura dei minori non hanno parlato delle ipotesi di reato che hanno portato al fermo dei ragazzi, ma del contesto. Delle difficoltà nel reperire notizie dei due ragazzi per il contesto difficile in cui si sono svolte le indagini. Quello di Olbia viene definito “un territorio molto difficile, con pochi sblocchi e stimoli”. Le ricerche dei due ragazzi scomparsi hanno fatto venire alla luce il forte disagio di Olbia.

L’attività di indagine è risultata complessa per la geografia del territorio, le ricerche si sono mosse su linee diverse. L’obiettivo era quello di riportarli a casa, ma c’è stata poca collaborazione con le forze dell’ordine. Ma alla fine il lieto fine è arrivato, coi ragazzi che sono stati ritrovati sani e salvi.

