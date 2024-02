Un maddalenino di 48 anni colpito da un masso a Dorgali

Un maddalenino di 48 anni è ricoverato in gravi condizioni a Nuoro: un masso lo ha colpito in testa durante un’escursione a Dorgali. Si trovava in una zona impervia tra la località Toddeito e Codula Fuili, nel Comune di Dorgali. Del recupero se ne sono occupati i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico. L’uomo, escursionista 48enne di La Maddalena,

Verso le 13:10 è scattato l’allarme dalla Centrale operativa del 118. I tecnici in turno in guardia attiva delle Stazioni di Nuoro e Ogliastra sono partiti immediatamente. Hanno raggiunto gli escursionisti attraverso il percorso che parte da Cala Fuili e, dopo aver attraversato gran parte della Codula, sono giunti sul punto posto alla base della falesia nella quale si trovava il gruppo.

L’intervento dell’elicottero

Contestualmente, la Centrale Operativa del 118 ha attivato anche l’elicottero del servizio di elisoccorso di base ad Alghero. Dall’alto è riuscito a localizzare rapidamente il gruppo con il ferito, nonostante la presenza di una fitta ed alta vegetazione, grazie alle indicazioni ricevute da un’altra squadra del Soccorso Alpino, posizionatasi nella parte alta, nei pressi della località Buchi Arta proprio per agevolare le comunicazioni radio tra la squadra territoriale all’interno della codula e il tecnico di elisoccorso a bordo dell’elicottero.

L’uomo è stato stabilizzato dall’equipe sanitaria del servizio di elisoccorso per essere poi imbarellato e trasportato in elicottero all’ospedale San Francesco di Nuoro. Nel corso di queste operazioni di recupero, la squadra dei tecnici del Soccorso Alpino ha supportato il resto del gruppo di escursionisti nella percorrenza del sentiero lungo la codula fino a Cala Fuili e nel trasporto del loro mezzo privato fino a Nuoro. Le operazioni si sono concluse intorno alle 17. Sul posto era presente anche il personale dei vigili del fuoco.

Le voci hanno cominciato a rincorrersi e la notizia si è diffusa nell’arcipelago maddalenino. Sono cominciate a girare informazioni fuori controllo ed è intervenuto il sindaco, Fabio Lai. “Chiedo massimo rispetto – ha scritto su Facebook -. Vi prego di non cominciare con notizie prive di fondamento o gare fra chi fa prima a raccontare qualcosa. Solo massimo rispetto, silenzio e molta pazienza”.

