Le nuove opportunità di lavoro in Gallura, le figure richieste e i contratti

Ecco le nuove offerte di lavoro in Gallura.

I centri per l’impiego hanno pubblicato nove offerte di lavoro per la provincia di Sassari sul sito Sardegnalavoro.it. Si tratta di posizioni per cui l’Aspal svolgerà una preselezione, in modo da proporre ai datori di lavoro solo figure in linea con la ricerca.

ARZACHENA

Opportunità per una badante referenziata ad Arzachena. Si richiede esperienza di almeno 12 mesi. Un’altra famiglia cerca, invece, una badante con esperienza dimostrabile di almeno 36 mesi.

OLBIA

Per azienda storica di Olbia, specializzata in ricambio gomme, si ricerca un gommista da inserire nel team. La figura si occuperà di cambio gomme, convergenze, cambio e riparazione freni, piccola meccanica. L’azienda prende in considerazione anche profili senza esperienza specifica, purché ci sia buona volontà ad apprendere il mestiere ed una conoscenza almeno base degli strumenti di lavoro e delle parti di un autovettura.

Opportunità in campo edile per 1 manovale edile per la preparazione di malte e strutture in muratura e 1 muratore con esperienza per la realizzazione di opere edili.

Una impresa di pulizie, inoltre, cerca 2 addetti alla pulizia di condomini ed abitazioni private.

SANTA TERESA GALLURA

Opportunità a Santa Teresa Gallura per autisti autobus con patente D e CQC per le nostre sedi di Olbia, Santa Teresa di Gallura e Sassari.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui