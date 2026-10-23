Mater Olbia Hospital apre le porte ai giovani infermieri

L’Open Day per i giovani infermieri al Mater Olbia Hospital.

Favorire l’ingresso dei giovani infermieri nel mondo del lavoro offrendo loro l’opportunità di conoscere direttamente l’organizzazione ospedaliera, le équipe e le prospettive di crescita professionale. È questo l’obiettivo del nuovo Open Day Professioni Infermieristiche organizzato dal Mater Olbia Hospital giovedì 5 novembre e rivolto ai laureandi e ai laureati in Infermieristica.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, si conferma un’importante occasione di incontro tra formazione universitaria e mondo del lavoro, con risultati occupazionali particolarmente significativi: il 64% dei partecipanti all’ultima edizione, svoltasi a marzo 2026, è stato successivamente assunto dall’ospedale, un dato in crescita rispetto al 45% di assunti registrato nell’edizione di ottobre 2025. L’Open Day sarà anche l’occasione per presentare il piano di formazione dedicato al personale sanitario, insieme ai nuovi benefit previsti per i neoassunti. Il programma prevede inoltre un tour guidato nelle principali aree dell’ospedale e un momento di approfondimento con l’ufficio Risorse Umane che illustrerà le opportunità contrattuali e le possibilità di crescita professionale.

La giornata consentirà ai partecipanti di entrare nel vivo della realtà ospedaliera, confrontandosi direttamente con i coordinatori infermieristici e conoscendo l’organizzazione delle principali aree assistenziali, dall’Area Chirurgica alla Riabilitazione, dall’Endoscopia Digestiva alla Terapia Intensiva, fino al Blocco Operatorio e alla Radiologia. Attraverso incontri con i professionisti e un tour guidato nei reparti, i giovani infermieri potranno scoprire cosa significa lavorare in un ospedale caratterizzato da tecnologie avanzate, integrazione multidisciplinare e attenzione allo sviluppo delle competenze.

“Oggi una delle sfide più importanti per il sistema sanitario è riuscire ad attrarre giovani professionisti qualificati e offrire loro le condizioni per costruire un percorso professionale duraturo. Crediamo che un ospedale debba essere non soltanto un luogo di lavoro, ma anche un ambiente in cui crescere, acquisire competenze e sentirsi parte di un progetto. È in questa direzione che stiamo investendo per rendere il Mater Olbia Hospital sempre più attrattivo e valorizzare il ruolo fondamentale che gli infermieri ricoprono nella qualità dell’assistenza. Vogliamo che i giovani scelgano di lavorare con noi, ma soprattutto che trovino le motivazioni e le opportunità per restare e crescere professionalmente in Sardegna”, dichiara Giovanni Paolo D’Incecco Bayard de Volo, amministratore delegato del Mater Olbia Hospital.

Per conoscere il programma e confermare la propria adesione entro il 30 ottobre è possibile consultare la pagina dedicata sul sito dell’ospedale: https://materolbia.com/news/open-day-professioni-infermieristiche/.

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