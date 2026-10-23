Energia rinnovabile condivisa, il Comune di Tempio apre ai cittadini

Il Comune di Tempio apre ai cittadini sul tema delle fonti rinnovabili.

Produrre e condividere energia da fonti rinnovabili, con l’obiettivo di generare benefici ambientali ed economici per il territorio. È questa la prospettiva alla base del progetto per la costituzione di una Comunità energetica rinnovabile (Cer) promosso dal Comune di Tempio Pausania, che ha avviato una manifestazione di interesse aperta a cittadini, imprese, enti e altri soggetti pubblici e privati. L’iniziativa, pubblicata il 23 ottobre, rappresenta un primo passo per raccogliere le disponibilità di chi intende partecipare al futuro progetto e consentire all’amministrazione comunale di definirne la composizione. L’obiettivo è favorire la produzione e la condivisione di elettricità da fonti rinnovabili, puntando su ricadute positive per l’ambiente, l’economia locale e la comunità.

Tre modi per aderire alla comunità energetica.

La manifestazione di interesse prevede tre diverse modalità di partecipazione, pensate per rispondere alle esigenze di chi consuma energia e di chi dispone di impianti per produrla. I cittadini e le attività interessati potranno aderire come consumer, cioè consumatori dell’energia condivisa dalla comunità, senza la necessità di possedere un impianto di produzione. È prevista anche la figura del prosumer, che identifica chi produce energia rinnovabile per le proprie necessità e mette a disposizione della comunità quella in eccesso, immessa nella rete elettrica. La terza possibilità è quella del producer, riservata a chi intende mettere a disposizione della futura comunità un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. La raccolta delle manifestazioni di interesse permetterà di comprendere quante persone, aziende ed enti siano disponibili a partecipare e quali risorse possano contribuire alla costruzione della futura configurazione energetica.

Come presentare la domanda.

Per partecipare è necessario compilare il modulo predisposto dal Comune e trasmetterlo al Protocollo dell’ente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo [email protected]. Alla richiesta devono essere allegati una copia del documento di identità del richiedente e una copia dell’ultima bolletta dell’energia elettrica, comprensiva del riepilogo dei consumi annuali. Chi intende aderire come produttore o produttore-consumatore dovrà inoltre presentare una fotografia dell’immobile oppure la relativa planimetria catastale. Sul sito istituzionale del Comune sono disponibili il modulo per la manifestazione di interesse e l’informativa sul trattamento dei dati personali.

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