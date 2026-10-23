La vicenda dell’anziano soccorso dalla polizia a Tempio Pausania.

Si è accorta che qualcosa non andava e ha deciso di chiedere aiuto. Un gesto di attenzione da parte di una cittadina ha permesso di assistere un anziano che, nel pomeriggio di domenica 18 ottobre, si trovava disorientato nel centro di Tempio Pausania. L’uomo stava cercando di entrare in una banca, senza rendersi conto che l’istituto di credito fosse chiuso per la giornata festiva. Una situazione che ha allarmato la donna, che ha contattato il Numero unico di emergenza 112, chiedendo l’intervento delle Forze dell’Ordine.

Rapido l’intervento dei poliziotti.

Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di pubblica sicurezza di Tempio Pausania, che hanno avviato le ricerche riuscendo a individuare l’anziano all’interno di un bar della zona. I poliziotti si sono avvicinati con discrezione, cercando innanzitutto di capire cosa stesse accadendo e di rassicurare l’uomo. Durante il colloquio, l’anziano ha spiegato di essere in attesa che la banca aprisse le porte per poter accedere ai servizi dell’istituto. Gli agenti gli hanno quindi chiarito che, essendo domenica, non sarebbe stato possibile entrare e che avrebbe dovuto attendere un altro giorno per trovare la filiale aperta. Di fronte alla situazione di difficoltà, gli operatori hanno scelto di non limitarsi a fornire le informazioni necessarie, ma di accompagnarlo e aiutarlo a rientrare in sicurezza.

L’anziano aveva dimenticato il telefonino a casa.

Nel corso dell’intervento è emerso anche un altro problema. L’uomo aveva dimenticato il telefono cellulare nella propria abitazione. Una circostanza che rendeva più complicato contattare i familiari e organizzare un’assistenza adeguata. A quel punto, gli agenti lo hanno accompagnato a casa, dove sono riusciti a mettersi in contatto con una sua familiare. I poliziotti sono rimasti accanto all’anziano fino all’arrivo della donna, alla quale è stato infine affidato affinché potesse occuparsi di lui. La vicenda si è così conclusa con il ricongiungimento con una persona di famiglia, grazie alla segnalazione tempestiva di una cittadina e all’intervento degli operatori del Commissariato.

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