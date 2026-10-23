Guasto idrico, stop all’acqua a Tempio e Calangianus: i dettagli

I lavori alla rete dell’acqua a Tempio e Calangianus.

Si allungano i tempi per il ripristino del servizio idrico in diversi centri della Gallura. Gli imprevisti emersi durante la riparazione di una perdita sulla rete hanno costretto Abbanoa a prorogare il disservizio fino alle 20 di oggi, venerdì 23 ottobre, con ripercussioni soprattutto a Tempio Pausania e Calangianus. Il problema riguarda il tratto della condotta Foranea Monte Muvri-Pischinaccia, in località De Andrè, nel territorio di Tempio Pausania. L’intervento, già oggetto degli avvisi di emergenza diffusi il 21 e il 22 ottobre, sta richiedendo più tempo del previsto per essere completato. A comunicare l’aggiornamento è Abbanoa, gestore unico del servizio idrico integrato, che ha spiegato come le riserve accumulate nei serbatoi non siano sufficienti a garantire la normale distribuzione dell’acqua durante il protrarsi dei lavori.

Stop all’acqua fino alle 20 a Tempio e Calangianus..

Le maggiori criticità riguardano Tempio Pausania e Calangianus. In entrambi i centri il disservizio è previsto dalle 11 alle 20 di oggi, salvo ulteriori variazioni legate all’andamento delle operazioni di riparazione e al ripristino delle condizioni necessarie per la distribuzione. La situazione viene gestita con modalità differenti negli altri territori coinvolti dall’emergenza idrica. Per la casa circondariale di Nuchis, il servizio sarà assicurato attraverso un’autobotte fino alla conclusione dell’emergenza. A Luras, invece, prosegue il disservizio già segnalato nei precedenti comunicati, con un servizio sostitutivo mediante autobotte garantito in modo continuativo fino al superamento delle criticità. A Bortigiadas l’approvvigionamento idrico è assicurato dalle fonti locali, mentre ad Aggius la distribuzione continuerà fino all’esaurimento delle scorte presenti nel serbatoio.

Tecnici al lavoro per ripristinare il servizio.

Il personale tecnico di Abbanoa è impegnato sul posto per completare la riparazione della perdita e consentire il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile. Parallelamente, sono previste manovre per regolare i flussi in uscita dai serbatoi e utilizzare nel modo più efficiente possibile le riserve ancora disponibili. L’obiettivo è contenere, per quanto possibile, gli effetti del disservizio nei diversi comuni interessati. Il ripristino dell’erogazione avverrà senza un ulteriore preavviso, una volta concluso l’intervento e ristabiliti nei serbatoi i livelli e le pressioni necessari al regolare funzionamento della rete. Abbanoa avverte tuttavia che la tempistica potrebbe cambiare in base all’evoluzione dei lavori.

Possibile acqua torbida alla riapertura dei rubinetti.

Il gestore segnala inoltre che, nella fase di riattivazione del servizio, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua. Si tratta di una possibile conseguenza delle operazioni di svuotamento e del successivo riempimento delle condotte, che possono smuovere i depositi presenti all’interno delle tubazioni. Per comunicare situazioni urgenti o segnalare emergenze, Abbanoa mette a disposizione due numeri verdi: 800/062692 e 800/022040.

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