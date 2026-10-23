La Gallura si prepara a vivere un fine settimana all’insegna dello sport, della cultura, della natura e della valorizzazione del territorio. Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre sono diversi gli appuntamenti in programma tra Olbia, Porto Rotondo, Berchidda e Tempio Pausania, con iniziative che offrono occasioni di svago, approfondimento e partecipazione per residenti e visitatori.

Tra gli eventi da segnare in calendario ci sono la storica Regata dei Legionari nelle acque di Porto Rotondo, la Camminata tra gli Olivi a Berchidda e una giornata dedicata all’arte contemporanea e alla sostenibilità al Museo Organica, nel Parco del Limbara.

Porto Rotondo, tre giorni di vela con la Regata dei Legionari

Le acque del Golfo di Cugnana ospitano dal 23 al 25 ottobre la XXXIII Regata dei Legionari, appuntamento organizzato dallo Yacht Club Porto Rotondo e dedicato alla memoria di Andrea Campesi, storico nostromo della Marina di Porto Rotondo.

La competizione prevede un percorso di circa dieci miglia tra il golfo e le isole di Soffi e Mortorio, con la partecipazione di diverse tipologie di imbarcazioni: barche d’epoca e classiche, vela latina, yacht da crociera-regata e multiscafi.

La manifestazione rinnova una tradizione importante per la comunità velica gallurese, unendo la dimensione agonistica alla valorizzazione del patrimonio marittimo e paesaggistico della costa.

Tutti i dettagli: Porto Rotondo, torna la Regata dei Legionari.

Berchidda, una camminata tra gli olivi per riscoprire il territorio

Domenica 25 ottobre Berchidda aderisce alla decima Giornata nazionale della Camminata tra gli Olivi, iniziativa dedicata alla scoperta del paesaggio rurale, della cultura agricola e delle tradizioni legate all’olivicoltura.

Il tema di quest’anno, “Radici d’Italia. Ogni cultivar, una storia da raccontare”, richiama il legame tra le varietà di olivo, la biodiversità e l’identità delle comunità locali.

La passeggiata rappresenta un’occasione per immergersi nel paesaggio di Berchidda e conoscere più da vicino il patrimonio olivicolo, che costituisce una componente importante della storia e dell’economia del territorio.

Per le prenotazioni è possibile scrivere all’indirizzo e-mail indicato dagli organizzatori. Per ulteriori informazioni è disponibile il contatto di Massimo Puggioni, al numero 348 9880940.

Tutti i dettagli: Berchidda celebra le sue radici con la Camminata tra gli Olivi.

Tempio Pausania, al Museo Organica inaugura “Soglie”

Arte contemporanea, natura e sostenibilità si incontrano domenica 25 ottobre al Museo Organica, nel Parco del Limbara, con l’inaugurazione di “Soglie”, mostra personale dell’artista Cristina Meloni, curata da Elena Calaresu. L’apertura è prevista alle ore 11.

Il percorso espositivo indaga il concetto di confine e di limite attraverso immagini fotografiche e in movimento, interrogando il rapporto tra paesaggio, percezione e spazio. La mostra sarà visitabile fino all’11 novembre.

La giornata proseguirà dalle ore 15 con l’evento conclusivo del progetto “RI-VESTI il futuro”, dedicato alla moda sostenibile e alla sensibilizzazione sugli effetti ambientali e sociali del fast fashion. In programma laboratori creativi di recupero e trasformazione dei materiali, un momento di scambio di abiti e accessori e la presentazione dei lavori realizzati dagli studenti del Liceo artistico De André.

Nelle sale del museo sarà inoltre possibile visitare “Atlante. VideoRitratti di Gallura”, esposizione multimediale prorogata fino all’11 novembre.

Tutti i dettagli: Tempio, al Museo Organica inaugura “Soglie” di Cristina Meloni.

Berchidda, al via lo screening cardiologico per i cittadini

Spazio anche alla prevenzione con la campagna di screening cardiologico promossa dal Comune di Berchidda, rivolta ai residenti di età compresa tra 65 e 75 anni.

La prima giornata è prevista sabato 24 ottobre, dalle 8.30 alle 14.30, alla Casa della Comunità di via Monte Acuto 5. Una seconda sessione si svolgerà sabato 7 novembre, negli stessi orari.

Il percorso comprende la rilevazione dei parametri vitali, il prelievo ematico, l’elettrocardiogramma e la raccolta dell’anamnesi cardiovascolare, con refertazione in telemedicina. I posti complessivi disponibili sono 40, distribuiti tra le due giornate.

L’accesso è riservato ai cittadini che rispettano i requisiti indicati. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, contattando i numeri 079 70 39 002 e 079 70 39 010. Le prenotazioni erano previste fino al 9 ottobre, pertanto è opportuno verificare l’eventuale disponibilità residua.

Tutti i dettagli: Lo screening cardiologico per i cittadini del Comune di Berchidda.

Sant’Antonio di Gallura, letture e laboratori aspettando Halloween

Tra gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, la biblioteca comunale di Sant’Antonio di Gallura ha proposto l’iniziativa “Autunno in biblioteca… aspettando Halloween!”, un ciclo di letture animate e laboratori creativi pensati per avvicinare i bambini al mondo dei libri attraverso il gioco e la fantasia.

Il calendario comprendeva incontri differenziati per fasce d’età, dai bambini da zero a due anni fino a quelli tra sei e dieci anni, con attività svolte tra il 19 e il 23 ottobre.

L’iniziativa, realizzata dal Comune in collaborazione con la cooperativa sociale Pintadera, valorizza la biblioteca come luogo di incontro e crescita. Gli appuntamenti si concludono però venerdì 23 ottobre e non rientrano direttamente nel programma di sabato e domenica.

Tutti i dettagli: “Autunno in biblioteca… aspettando Halloween!” a Sant’Antonio di Gallura.

Un weekend tra mare, arte e tradizioni

Dalla vela di Porto Rotondo ai paesaggi olivicoli di Berchidda, passando per l’arte contemporanea e i laboratori dedicati alla sostenibilità a Tempio Pausania, il fine settimana gallurese propone diverse occasioni per conoscere e vivere il territorio.

Un calendario che unisce tradizioni, cultura e attenzione all’ambiente, con appuntamenti rivolti a pubblici differenti e un invito a riscoprire le risorse del territorio anche nella stagione autunnale.

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Per la zona di Cagliari e Provincia: Eventi a Cagliari

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