I dettagli sulla nuova relazione di Melissa Satta.

Melissa Satta sembra essersi lasciata alle spalle la sua relazione con Rivetti. Pare che l’ex Velina stia uscendo con Steven Zhang. A lanciare lo scoop il quotidiano Dagospia che ha svelato tutti gli indizi sulla possibile relazione con il presidente cinese dell’Inter.

Pare che la Satta dopo la fine del fidanzamento con l’imprenditore Mattia Rivetti abbia trascorso le vacanze di Natale a Miami con Zhang, come testimoniano le fotografie pubblicate sul suo account ufficiale. A confermare ancora di più che tra l’ex Velina e il presidente interista è un commento che lei ha lasciato sotto il suo account, dove si complimenta con lui dopo la vittoria della Supercoppa da parte dell’Inter contro il Milan.

Anche questo indizio fa trasparire che tra i due ci sia qualcosa di davvero tenero, visto che l’ex Velina è una milanista sfegatata. Tuttavia, non ci sono conferme ufficiali sulla presunta relazione tra il presidente neroazzurro e la ex valletta di Striscia la Notizia, ma soltanto supposizioni. Da lei ancora non è arrivata né una conferma né una disdetta.

