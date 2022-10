I motivi della fine della relazione con la showgirl.

Melissa Satta è tornata single. La relazione tra la showgirl e con l’imprenditore Mattia Rivetti, che andava avanti da due anni, è finita. Lo ha annunciato la stessa ex velina sui social, lasciando tutti di sorpresa.

”Dopo quasi due anni la mia relazione è giunta al termine. Grazie, Melissa”, aveva scritto la showgirl gallurese sui social. Ancora non sono noti i motivi della rottura della love story e sicuramente per l’ex velina è ancora presto per dare spiegazioni. La storia con l’imprenditore è cominciata due anni fa nell’assoluta riservatezza, per quanto riguarda il gossip su di lui.

Poco si sa infatti su chi è Mattia Rivetti, nella vita fa l’imprenditore del settore abbigliamento e da qualche anno azionista di Moncler, che non ha un profilo sui social. Forse per rispettare il suo ex che Melissa non ha rivelato nulla ai fan sul perché la loro storia è finita. O forse perché è ancora molto presto. Da quel “Grazie Melissa” si trapela che sia stata lei ad aver lasciato il suo compagno, con il quale non deve aver avuto una convivenza facile.

I primi segnali di un capolinea della loro relazione i fan li hanno notati, quando sul profilo Melissa Satta non ha postato più foto con lei e Rivetti. Dall’8 settembre l’ex velina mora non ha più pubblicato più né foto e né storie che li ritraessero. Eppure in estate la loro relazione andava a gonfie vele. La showgirl e mamma di Maddox, figlio di lei e l’ex marito Kevin Prince Boateng, ha trascorso le ultime le vacanze con Rivetti in Gallura, nella sua Porto Cervo, mostrandosi molto affiatati.