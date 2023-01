La scomparsa di Rosa Bechere a Olbia.

Si dichiara innocente la coppia indagata per la scomparsa di Rosa Bechere a Olbia. Maria Giovanna Meloni e il compagno Giorgio Beccu continuano a ribadire la loro estraneità ai fatti, dove entrambi sono accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere.

I due presunti assassini della 60enne, sentiti dal pm, Daniele Rosa, hanno consegnato un memoriale, coperto da segreto istruttorio, dove respingono le accuse e forniscono la loro versione su ciò che è accaduto nel condominio di via Petta. Intanto proseguono le ricerche in mare del corpo della povera Rosa, che dal 26 novembre scorso non dà più notizie di sé.

Le ricerche sono state condotte dai sommozzatori del quarto Nucleo Subacquei guardia costiera della direzione marittima di Cagliari e si stanno concentrando sul lungomare di Olbia in una zona poco distante dalla casa-tugurio di via Aretino, tuttora sotto sequestro.

