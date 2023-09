Il mercato contadino a Poltu Quadu.

Olbia Community Hub organizza, ogni terzo sabato del mese, il “Mercato Contadino”, iniziativa volta a promuovere i prodotti agroalimentari del territorio, sensibilizzare le persone ad una alimentazione sana e consapevole, e migliorare l’accesso al cibo di qualità a kilomentro zero. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con Slow Food Youth Network Sardegna e Slow Food Gallura. Produttori agricoli da tutta la Sardegna partecipano con la vendita dei loro prodotti in un mercato aperto al pubblico e ad ingresso libero.

Dopo la pausa estiva, sabato 16 settembre dalle 8:30 alle 13, ritorna in piazza Giovanni Lilliu a Poltu Quadu, questo atteso momento di socialità del quartiere. I produttori agricoli che partecipano all’iniziativa sono le persone dalle quali si può veramente conoscere il valore di ciò che mangiamo e che caratterizza la nostra terra, le tradizioni e la biodiversità del nostro territorio.

Tra i partecipanti: “Erbe in Sardegna”, azienda con sede a Tula che coltiva e lavora erbe particolari per creare mix aromatici da utilizzare in cucina e valorizzare le ricette, dalle più tradizionali alle più innovative. Da Arzachena arriverà “Tenuta Coda di Lupo” che produce, nel rispetto delle pratiche dell’agricoltura biologica, il grano duro Senatore Cappelli, storica varietà selezionata in Italia ai primi del ‘900 e il Tricu Cossu, frumento tenero antico originario della Gallura, risalente ai primi anni del XVIII secolo. L’eccellenza del miele sarà rappresentata da “Apistela”, azienda di Olbia guidata dalle due giovani imprenditrici Maria Laura Torru e Maria Stefania Pinna. Con il loro miele di lavanda selvatica si sono aggiudicate il premio “Una Goccia d’oro” alla 42esima edizione del concorso “per la selezione dei migliori mieli di produzione nazionale”.

Durante la mattinata sarà possibile partecipare ad una speciale degustazione gratuita con i prodotti delle aziende partecipanti. Il Mercato Contadino sarà animato da Webroch, la radio del Community Hub, che accompagnerà la mattinata con musica, interviste e approfondimenti.

