Rischio idrogeologico, al via la consultazione pubblica a Olbia

Il rischio idrogeologico a Olbia.

Il sindaco di Olbia Settimo Nizzi comunica di aver presentato, in data 21 dicembre 2023, al Servizio Valutazione impatti e incidenze ambientali (Servizio V.I.A.), l’istanza per l’avvio del procedimento di Paur (Provvedimento ambientale unico regionale) del progetto Olbia e le sue acque – Opere di mitigazione del rischio idraulico e recupero del rapporto della città con i suoi fiumi e il rilascio del provvedimento di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale).

Il Servizio V.I.A., ai sensi dell’art. 8, comma 8 delle Direttive regionali approvate con Delibera di Giunta Regionale 11/75 del 2021, ha disposto lo svolgimento della consultazione del pubblico nelle forme dell’inchiesta pubblica, la quale si terrà in data 28 maggio 2024 alle ore 16 presso il Museo Archeologico Città di Olbia – Via Isola Peddone.

Si informa inoltre che il Servizio V.I.A. ha provveduto in data 2 maggio 2024 alla pubblicazione dell’Avviso pubblico di avvio dell’inchiesta pubblica, nel sito web istituzionale, al seguente link: https://portal.sardegnasira.it/-/-olbia-e-le-sue-acque-opere-di-mitigazione-del-rischio-idraulico-e-recupero-del-rapporto-della-citta-con-i- suoi-fiumi-proponente-comune-di-olbia-pro-2

Le osservazioni possono essere presentate dalla data della pubblicazione dell’avviso e sino al ventesimo giorno successivo alla data di svolgimento dell’inchiesta. “La consultazione pubblica è un momento fondamentale, per questo motivo auspichiamo la massima partecipazione”, afferma il primo cittadino.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui