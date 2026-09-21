Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, incontro alla Consolata a Olbia

Un momento di preghiera e dialogo tra fedi diverse è in programma a Olbia, alla Consolata, in vista della Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 2026. L’appuntamento è giovedì 24 settembre alle 19, nell’atrio della Cappella della Consolata, in via Venafiorita 66. All’incontro parteciperanno anche rappresentanti di altre religioni. Sarà un momento di riflessione comune sui temi dell’accoglienza, della fraternità e del rispetto reciproco.

L’iniziativa accompagnerà la comunità verso la Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, che sarà celebrata domenica 27 settembre. Il tema scelto quest’anno è “Anche uno solo di questi bambini“. Al centro ci saranno le persone costrette a lasciare il proprio Paese, con particolare attenzione ai bambini e alle persone più vulnerabili. L’incontro alla Consolata di Olbia vuole offrire anche uno spazio di confronto tra comunità religiose diverse, attraverso la preghiera e il dialogo. L’appuntamento sarà aperto alla cittadinanza.

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