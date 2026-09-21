Iniziativa del Comune di Berchidda per sistemare la toponomastica

“Aggiornamento banca dati dei numeri civici e delle strade urbane”, il Comune di Berchidda mette mano alla toponomastica del paese. “Si comunica agli interessati che, in previsione di un lavoro di riordino della toponomastica del centro urbano al fine di assicurare la massima precisione dello stradario comunale e di favorire il rapido intervento presso i luoghi che necessitano di un servizio con particolare riferimento ai servizi di emergenza (primo soccorso, contrasto incendi, operazioni di protezione civile ecc…), chiunque fosse interessato è tenuto a segnalare situazioni da sanare relativamente a numeri civici e strade urbane”

Le segnalazioni al Comune

Mancanza della targhetta del numero civico presso la casa di abitazione o altri immobili posseduti;

del numero civico presso la casa di abitazione o altri immobili posseduti; Variazioni intervenute nella numerazione per nuovi accessi o eliminazione di accessi esistenti;

intervenute nella numerazione per nuovi accessi o eliminazione di accessi esistenti; Situazioni di variazione di numerazione civica anche relative all’ esponente (es. n.2 – n.2/A);

(es. n.2 – n.2/A); Altre eventuali problematiche che si ritiene di dover segnalare.

“Le comunicazioni di cui sopra possono essere presentate nelle seguenti modalità:

Recandosi presso gli uffici dei servizi demografici (piano terra Casa comunale) negli orari di apertura al pubblico (tutti i giorni tranne mercoledì dalle 10.00 alle 13.00, martedì pomeriggio dalle 16.00 alle 17.30);

Scrivendo alla mail: [email protected] trasmettendo il modulo allegato al presente avviso debitamente compilato in ogni parte.

Il termine entro il quale possono essere inoltrate le comunicazioni/segnalazioni è fissato al giorno 30 settembre 2026“.

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