Arzachena Calcio Costa Smeralda, c’è anche la squadra femminile

Presentazione ufficiale per l’Arzachena Calcio Costa Smeralda



Il Comune di Arzachena ha ufficializzato il proprio supporto all’Arzachena Calcio Costa Smeralda in vista della stagione sportiva 2026-2027. La società gallurese si presenta ai nastri di partenza con un movimento complessivo di 270 iscritti, confermando una struttura che spazia dalla Juventus Academy, dai giovanissimi fino alla categoria Under 21 e alla prima squadra.

In occasione dell’avvio delle attività, l’amministrazione comunale ha voluto rivolgere un sentito plauso a tutte le componenti del club. I complimenti e gli auguri per una stagione ricca di soddisfazioni sono arrivati da parte di tutta l’amministrazione e, in particolare, dal sindaco Roberto Ragnedda e dall’assessore allo sport e spettacolo Nicoletta Orecchioni. Le cariche istituzionali hanno esteso il riconoscimento ai 270 iscritti di ogni età, ai dirigenti, agli allenatori e alle famiglie, lodando l’impegno costante con cui seguono le attività dei ragazzi.

La gestione tecnica e amministrativa della società è affidata a un organigramma consolidato che vede Pasquale Cossu alla presidenza. Completano la struttura dirigenziale Federico Cossu come responsabile del settore giovanile, Gianrocco Petrocelli come responsabile dell’attività di base e Antonello Zucchi nel ruolo di direttore sportivo della prima squadra.

La principale novità della stagione agonistica è rappresentata dall’esordio della prima squadra femminile, composta da 23 atlete che vestiranno i colori biancoverdi.

La presentazione ufficiale della squadra si è tenuta ad Arzachena nel corso dei festeggiamenti della festa patronale, un momento di condivisione che ha ribadito i valori della disciplina sportiva, dello spirito di squadra e della sana competizione.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui