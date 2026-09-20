Tensione tra i migranti che non riescono a lasciare il porto di Olbia

Momenti di tensione a Olbia per le proteste dei migranti
Al porto di Olbia la tensione resta alta per i migranti che cercando di lasciare l’isola e non riescono a raggiungere la terra ferma. Nella notte tra sabato e domenica ci son stati diversi momenti di tensione, prima per un gruppo che protestava poi per l’iniziativa di un singolo.
- LEGGI ANCHE: Pasticcio migranti al porto di Olbia, hanno lasciato Monastir ma non riescono a partire
Alcuni dei giovani stranieri che cercano di partire hanno creato qualche problema alla stazione marittima. In seguito, uno di loro si è arrampicato sul tetto creando particolare tensione. Quando l’intervento dei soccorritori è servito a farlo accendere, ci si è accorti che aveva diverse ferite, che probabilmente si era procurato da solo.