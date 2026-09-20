Tensione tra i migranti che non riescono a lasciare il porto di Olbia

Momenti di tensione a Olbia per le proteste dei migranti

Al porto di Olbia la tensione resta alta per i migranti che cercando di lasciare l’isola e non riescono a raggiungere la terra ferma. Nella notte tra sabato e domenica ci son stati diversi momenti di tensione, prima per un gruppo che protestava poi per l’iniziativa di un singolo.

Alcuni dei giovani stranieri che cercano di partire hanno creato qualche problema alla stazione marittima. In seguito, uno di loro si è arrampicato sul tetto creando particolare tensione. Quando l’intervento dei soccorritori è servito a farlo accendere, ci si è accorti che aveva diverse ferite, che probabilmente si era procurato da solo.

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