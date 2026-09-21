Svolta per la Statale 127: Anas ha indetto la conferenza dei servizi per il collegamento Telti-Olbia, spariranno i tornanti.

L’Anas ha convocato la Conferenza dei servizi per la rettifica plano altimetrica e di eliminazione delle criticità geometriche sulla Strada Statale 127 “Settentrionale Sarda”. L’intervento interessa il tratto compreso tra il chilometro 9+250 e il chilometro 10+150. È uno snodo cruciale per il collegamento viario tra i comuni di Telti e Olbia.

Via i tornanti

La procedura amministrativa prende le mosse dall’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il cui obiettivo primario consiste nel superamento delle attuali anomalie del tracciato stradale per incrementare i livelli di sicurezza della circolazione e fluidificare il traffico pendolare e commerciale nell’area gallurese.

Il sindaco Vittorio Pinducciu e la Giunta esprimono grande soddisfazione per questo traguardo. È frutto di un lavoro intenso e costante che va a coronare la serie di opere pubbliche fondamentali destinate a migliorare concretamente la sicurezza stradale e la qualità della vita dei cittadini.

L’iter procedurale prevede una tempistica definita per la valutazione tecnica da parte degli enti coinvolti. Il termine ultimo per la presentazione di eventuali osservazioni e pareri formali è il 23 ottobre 2026. Successivamente, se servirà, ci sarà la riunione il 28 ottobre alle 11. Passaggio che precede l’approvazione definitiva del progetto e l’apertura della successiva fase di cantierizzazione.

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