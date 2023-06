L’arrivo della Moby Fantasy a Olbia.

Dopo un viaggio durato diverse ore, la maestosa nave Moby Fantasy ha finalmente attraccato nel porto di Olbia. Questo diventerà la sua casa per tutta la stagione estiva e oltre. Considerata l’ammiraglia della rinomata compagnia di navigazione, questa imponente nave è stata costruita nel cantiere cinese di Guangzhou Shipyard e ha affrontato con successo due oceani e il canale di Suez prima di fare il suo ingresso nel Mar Mediterraneo.

Con le sue impressionanti dimensioni di 237 metri di lunghezza, 32 metri di larghezza e una stazza lorda di 69.500 tonnellate, la Moby Fantasy detiene attualmente il primato come il traghetto passeggeri più grande al mondo. La sua capacità di accogliere fino a 3mila passeggeri e di trasportare 3.850 metri lineari di carico rotabile è semplicemente straordinaria. La compagnia Moby pone un’enfasi particolare sugli elevati standard di sostenibilità adottati dalla nave, posizionandola in prima linea per quanto riguarda la tutela ambientale e la riduzione delle emissioni.

Un vero spettacolo ammirare la Moby Fantasy ormeggiata nel porto, con la sua imponenza e la sua eleganza. L’arrivo di questa nave rappresenta un’occasione entusiasmante per tutti coloro che avranno l’opportunità di salire a bordo e vivere un’esperienza indimenticabile di viaggio marittimo. Con il suo design moderno e le sue dotazioni all’avanguardia, la Moby “Fantasy” promette di offrire un comfort e un lusso senza pari ai suoi passeggeri.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui