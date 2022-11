Non solo polemiche per Morgan, torna in concerto a Tempio

Il cantante in concerto a Tempio.

Il cantante Morgan, in arte Marco Castoldi, farà tappa al Teatro del Carmine, a Tempio Pausania per un suo tour musicale nella Penisola. L’artista milanese si esibirà l’8 gennaio, dopo gli eventi del Natale della città gallurese.

Il cantante, ex leader dei Bluevertigo e noto volto del piccolo schermo, ha dato via ad un tour in cui porterà dei pezzi che hanno fatto la storia della musica, dedicati ai grandi cantautori. Morgan è un artista controverso per via delle sue provocatorie apparizioni televisive. La più nota è l’esibizione a Sanremo 2020, quando l’artista si è esibito con Bugo, diventando un meme a causa della lite in diretta con il suo compagno musicale in gara.

Morgan e il legame con la Gallura.

Tuttavia, Morgan vanta una lunga carriera artistica dal lontano ’89, prima con i Bluevertigo, poi da solista. L’artista è legato alla Sardegna per via della love story con la cantante di Olbia Jessica Mazzoli. Da lei ha avuto una figlia, Lara, che oggi ha 10 anni e vive con sua mamma.

