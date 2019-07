Morgan ha incontrato la figlia.

“Non tutti i mali vengono per nuocere”. A commentare così lo stesso Marco Castoldi, in arte Morgan, a proposito dell’incontro avvenuto con la figlia Lara, figlia avuta dalla relazione con la cantante di Olbia Jessica Mazzoli.

Un riavvicinamento avuto in un periodo burrascoso per il cantante brianzolo. Morgan, infatti, in seguito a vicissitudini finanziarie, ha perso la sua casa di Monza che è stata venduta all’asta. Un vero e proprio museo della musica e fonte di ispirazione per l’artista.

Ed è in questa occasione che Jessica Mazzoli ha voluto dimostrargli la sua solidarietà andandolo a trovare insieme alla figlia Lara. Congelando, così, se non mettendo del tutto da parte, anni di incomprensioni e accuse di assenza nella vita della bambina.

