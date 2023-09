Il caso della morte di Luca Bussu.

Luca Bussu, un ragazzo di 25 anni originario di Olbia, è morto quattro anni fa a seguito delle gravi ferite riportate in un incidente stradale. La tragedia risale all’agosto 2019 e si era verificato nel capoluogo gallurese.

Non è ancora stato definitivamente stabilito se un corso sia responsabile della morte di Luca, avvenuta dopo un mese di sofferenza, il 18 settembre 2019. Secondo le indagini, il turista, proveniente da uno stop in via Piemonte, avrebbe attraversato la strada con la sua Peugeot proprio mentre sopraggiungeva la Yamaha di Luca, causandone la morte a seguito dell’impatto.

Nonostante la richiesta di archiviazione del fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Tempio, le indagini sono state riaperte su ordine del giudice per le indagini preliminari. Attualmente, non ci sono sviluppi definitivi, e questo rappresenta l’unico elemento sicuro.

