Luca Bussu non ce l’ha fatta.

Il suo cuore ha smesso di battere questa mattina in ospedale. Da giorni lottava tra la vita e la morte. Da quel tragico incidente del 24 agosto, quando con la sua moto è finito prima contro un’auto, per poi rimbalzare contro un’altra, parcheggiata in stradam in via Umbria, all’angolo con via Piemonte.

Un impatto durissimo per Luca Bussu, 25enne di Olbia, alla guida della sua due ruote. Il giovane era stato trasportato subito all’ospedale di Sassari, dove era stato operato. Un tentativo che sembrava disperato, perchè le sue condizioni erano sembrate piuttosto critiche. Poi con il passare dei giorni sembrava poter crescere la speranza. Fino alla dolorosa notizia di oggi.

