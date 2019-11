Dopo le cure sarà rimesso in libertà.

Nel primo pomeriggio del 13 novembre scorso, personale della stazione forestale di Aritzo, a seguito di una segnalazione da parte di un cittadino, è intervenuto in località “Funtana e Margiane” nell’agro del Comune di Gadoni, per recuperare un esemplare maschio adulto di muflone in evidente stato di malessere e in difficoltà di movimento.

L’animale , recuperato dal personale del Corpo forestale, è stato consegnato al centro recupero fauna selvatica di Monastir dove il veterinario ha provveduto nell’immediatezza a prestare le prime cure per sospetta infezione.

L’animale trattenuto presso la struttura per le cure del caso riacquisterà la libertà non appena tornato in forze.



