Il drammatico incidente ieri sera.

Ieri sera intorno alle ore 20 sulla strada provinciale 61 a Villacidro si è verificato un grave incidente con esito mortale.

Francesco Melis, 35enne di Sant’Andrea Frius, stava percorrendo la provinciale in direzione Villacidro-San Gavino Monreale alla guida della sua Nissan Juke e, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto sulla seconda rotonda finendo fuori strada, ribaltandosi.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare, il 35enne è morto sul colpo. Sul luogo dell’incidente anche i carabinieri della stazione di Guspini, della radiomobile di Villacidro per i rilievi di rito e i Vigili del Fuoco.



