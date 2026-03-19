Muore a Olbia nell’esplosione in casa, chieste condanne dopo 11 anni

19 Marzo 2026

di Maria Verderame

La tragica morte di Michelina Ena.

Dopo 11 anni dalla tragica morte di Michelina Ena nell’esplosione della sua casa, il processo è giunto alla fase finale. La 83enne olbiese perse la vita nel reparto grandi ustionati di Sassari a seguito di un’esplosione che distrusse la sua abitazione di via Brunelleschi, riportando ferite gravissime sul 60% del corpo e spirando dopo 20 giorni di sofferenze. La Procura di Tempio, sostenuta dalle perizie tecniche, attribuisce la causa del disastro a una fuga di gas scaturita da presunte anomalie strutturali dell’impianto collegato alla rete cittadina.

Il processo.

In aula, la pm Franca Cabiddu ha sollecitato una condanna a un 1 anno e 4 mesi di reclusione per Paolo Guglielmi, Maria Teresa Dettori e il tecnico Gabriele Melino, figure apicali e operative delle società coinvolte nella gestione del gas, mentre ha proposto l’assoluzione per il professionista Fortunato Gangemi.

A queste istanze si è associata la parte civile, che ha ribadito la necessità di riconoscere la responsabilità di tutti i soggetti coinvolti per l’agonia subita dalla vittima. Le figlie della donna, presenti all’udienza, attendono ora una sentenza che metta un punto a questa lunga e dolorosa vicenda giudiziaria.

TEMI:
Condividi l'articolo
CONDIVIDI TWEET PIN CONDIVIDI