Il concorso d’idee lanciato da Orgosolo.

Un murale per ricordare la tensione di quei giorni. Colori e disegni per esorcizzare la paura, ma anche per lasciare un segno indelebile di quello che ha rappresentato questo inizio di 2020. Una parete affrescata con la tecnica che ha reso famosa Orgosolo in tutto il mondo, che possa diventare un simbolo e completare la galleria delle opere d’arte che si trova sulle facciate delle case.

L’amministrazione comunale di Orgosolo ci crede e per questo si è fatta promotrice di un concorso d’idee tra gli artisti per dare al paese un murale a tema coronavirus. Potrebbe rappresentare l’ansia dell’essere stati costretti a stare chiusi in casa per oltre due mesi, le file interminabili per fare la spesa, così come gli eroi dai camici bianchi delle corsie d’ospedale.

Un modo per ricordare, nel pieno stile di questo paese, quello che abbiamo passato e aiutare a non dimenticare. Per il momento è una proposta. Il Comune ha lanciato l’idea, spetterà agli artisti raccoglierla. Ma siamo sicuri che il murale presto prenderà forma ed abbellirà un’altra facciata di Orgosolo.

