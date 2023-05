Tornano i rifiuti nella rotonda di Murta Maria, puliscono i residenti

I rifiuti tornano a Murta Maria, la denuncia dei residenti.

Non è ancora cominciata l’estate che la rotonda di Murta Maria è tornata a essere utilizzata come discarica. La situazione in cui versa l’area, invasa da sacchetti di plastica ricolmi di rifiuti, è stata denunciata sul gruppo dei social “Murta Maria”.

Un residente ha voluto scrivere un post circa la situazione che si è venuta a creare vicino a casa sua, sotto un’area videosorvegliata e segnalata come “ecocentro mobile” e dove è vietato l’abbandono dei rifiuti. Nonostante ciò, qualcuno, non curante dei divieti, li ha buttati lo stesso. “Abito nel residence turchese – si sfoga -. Questa è la situazione davanti a casa dalla rotonda di Murta Maria. Sono giorni che provo a contattare Devizia ma non rispondono”. Così un residente si è organizzato a pulire l’area dai sacchetti gettati dai maleducati e poi ha postato le foto. “Non durerà molto”, ha aggiunto.

Ogni anno i residenti di Murta Maria si trovano a dover avere a che fare con comportamenti incivili, raccontando alcuni episodi sul gruppo, che conta quasi 2mila iscritti. “Domenica mattina ho visto un personaggio non del posto, – si sfoga un residente – era fermo con la sua macchina proprio in quel posto mi sono fermato e gli ho fatto raccogliere le buste che aveva buttato per terra. Gli ho fatto vedere la mia tessera DE VIZIA e ho preso il numero di targa della macchina e mi stava pure minacciando, ma mi ha fatto poca paura è stato molto meglio per lui che è andato via comunque i suoi dati sono stati inviati a chi di dovere”.

“Io ci ho provato un paio di anni fa con un “educatissimo” signore – racconta un altro – Ho dovuto lasciare perdere per evitare che la situazione prendesse una brutta piega. D’altronde quando uno è coglione, è coglione in tutte le sue sfaccettature”.

