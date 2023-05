Via cinque alberi nel viale di Corso Vittorio Veneto a Olbia

Altri alberi saranno abbattuti a Olbia perché pericolanti.

Cinque alberi saranno abbattuti a Olbia. Lo dice un’ordinanza che sarà in vigore tra il 25 e il 26 maggio e che interesserà il viale di Corso Vittorio Veneto, uno dei pochi della città ad avere alberi di vecchia data, che hanno raggiunto altezze notevoli.

Ora alcuni di essi saranno abbattuti, stando all’ordinanza, ovvero quelli che si trovano nel tratto compreso tra il civico 92/G ed il civico 122/B. L’ordinanza del settore polizia locale ha disposto che il 25 e il 26 maggio, giorni in cui saranno abbattuti gli alberi, considerati “pericolanti”, il restringimento della carreggiata con riduzione della corsia di marcia; l’istituzione del senso unico alternato, nel tratto interessato dai lavori, con utilizzo di lanterne semaforiche mobili o in alternativa, movieri appartenenti all’impresa esecutrice, dotati di palette di segnalazione bifacciali di cui alla figura II 403 del regolamento di esecuzione e di attuazione del c.d.s.

Sul tratto sarà presente il divieto di sosta in prossimità, in corrispondenza e sul lato opposto al cantiere, con rimozione coattiva dei veicoli in sosta abusiva; pedoni sul lato opposto al cantiere. Ci sarà anche la segnaletica di preavviso dei lavori e idonea delimitazione del cantiere stradale con adozione di tutti gli accorgimenti prescritti dal vigente codice della strada (d. lgs. 285/1992) regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.p.r. 495/1992) per la sicurezza della circolazione stradale, da eseguirsi a cura della ditta appaltatrice dei lavori.

Sul posto sarà collocata la segnaletica di cui al d. lgs. 285/1992 (codice della strada) ed al d.p.r. 495/1992 (regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada) a cura della società esecutrice dei lavori, 48 ore prima dell’inizio delle opere; messa in sicurezza del cantiere durante le ore di inoperatività e notturne; obbligo di esposizione del presente provvedimento ad inizio e fine cantiere e obbligo di indicare il numero cronologico, la data e la durata del presente provvedimento sulla segnaletica temporanea necessaria.

