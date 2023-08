Musei aperti a Ferragosto in Sardegna, dove andare in Gallura

I musei aperti a ferragosto in Sardegna, due sono in Gallura.

La direzione regionale musei Sardegna ha deciso anche quest’anno di tenere aperti alcuni dei musei sardi sottoposti al suo controllo.

A Caprera sarà aperto il compendio Garibaldino. Si potrà visitare la mostra fotografica di Francesco Arancioni dedicata ai principali monumenti dedicati a Garibaldi nelle piazze delle città in giro per il mondo “Garibaldi. Statue in movimento”, nel nuovo spazio espositivo, all’interno del mulino a vento di Giuseppe Garibaldi. Una parte delle fotografie saranno esposte anche al Memoriale Giuseppe Garibaldi, nelle sale multimediali.

A Sassari, presso il Museo “G.A. Sanna”, si potrà visitare la mostra itinerante “La forma dell’oro. Storie di gioielli dall’Italia antica”. In esposizione produzioni ornamentali dell’Italia peninsulare e della Sardegna, dalla Preistoria all’alto Medioevo, con pezzi provenienti dalle direzioni regionali musei di Puglia, Calabria, Basilicata, Marche, Molise, Campania e dal parco archeologico di Pompei.

Disponibili per la visita, inoltre, le collezioni della pinacoteca nazionale di Sassari, dove si potranno ammirare le opere dell’artista Maria Lai e due importanti sculture di Costantino Nivola, oppure la mostra “Paesaggi/Landscapes. La Sardegna nella pittura del XIX e XX secolo”, con più di 150 opere che raccontano per immagini 150 anni di natura, città e paesi dell’Isola.

A Cagliari resterà aperta, infine, la Basilica di San Saturnino, dedicata al Santo patrono della città, uno dei simboli di Cagliari, la più antica chiesa dedicata al Santo patrono della città, probabilmente uno dei principali monumenti paleocristiani nel Mediterraneo.

Dal nord al sud Sardegna, la scelta non manca.

Compendio Garibaldino di Caprera

lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023, aperto dalle 8:30 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30)

Memoriale Giuseppe Garibaldi di Caprera

lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023, aperto di pomeriggio dalle 14:15 alle 19:45 (ultimo ingresso alle 19:00). I musei effettueranno il giorno di chiusura settimanale mercoledì 16 agosto 2023

Pinacoteca Nazionale di Sassari

lunedì 14 e martedì 15 agosto 2023, aperta dalle 9:00 alle 19:30 (chiusura biglietteria alle 19:00)

Museo nazionale archeologico ed etnografico “Giovanni Antonio Sanna” di Sassari

lunedì 14 agosto e martedì 15 agosto 2023, apertura al pubblico dalle 9:00 alle 13:45

Basilica di San Saturnino di Cagliari

eccezionalmente aperta martedì 15 agosto 2023, dalle 17:00 alle 21:00 con ingresso gratuito