Olbia è il comune più fertile della Gallura, ma i morti superano ancora le nascite

I dati demografici della Gallura.

Olbia è la città più fertile in Gallura con 58 bambini nati negli ultimi 30 giorni. Un numero che colloca il comune al primo posto per tasso di natalità, con una crescita della popolazione che non ha eguali nel territorio.

I bimbi nati nel mese di gennaio in città sono stati 28, mentre nel mese di febbraio ad oggi sono venuti al mondo 30 bebè. Dati superati di poco da quelli relativi ai morti, che nel mese precedente sono stati 39, mentre sono stati 24 a febbraio. Tuttavia, il numero delle persone decedute supera quello dei nati, che equivalgono a 63 contro 58.

Altrove i dati sulle nuove nascite sono tutt’altro che positivi. Ad Arzachena in 30 giorni è venuto alla luce un solo bimbo, mentre a Tempio 6 neonati. Nonostante il primo comune sia in crescita, sfiorando i 14mila abitanti nel 2021, il numero dei morti mensili supera di gran lunga quello dei nati. Nella cittadina, infatti, nel bimestre sono 26 i morti contro solo 7 nascite. La stessa situazione si registra nella seconda città, dove in due mesi sono venuti al mondo solo 8 bebè, contro 23 deceduti.

Analizzando il i dati della popolazione mensile in un altro comune di medie dimensioni della Gallura, come La Maddalena, migliora il rapporto tra nati e morti, anche se il numeroi secondi resta superiore. Tra gennaio e febbraio ci sono 11 nuove nascite e 14 abitanti che ci hanno lasciato.