Come si festeggiava il Natale in Gallura, le tradizioni e i piatti tipici

Il Natale in Gallura un secolo fa.

Oggi anche in Gallura conosciamo il Natale nella sua versione più commerciale e internazionale, nonostante qualche piccola tradizione gallurese finisca sempre nelle nostre tavole. Tuttavia, soltanto i nostri nonni o chi purtroppo non c’è più conosce le vecchie festività.

Un articolo del 1893 scritto sulla Rivista delle tradizioni popolari italiane è una valida testimonianza per chi non ha più i nonni per conoscere come veniva festeggiato il Natale un secolo fa ad Aggius e in alcuni piccoli paesi della Gallura, come Bortigiadas. Per aspettare il cenone della Vigilia, le famiglie usavano “tenersi leggere”, con una sorta di dieta prima dei ricchi banchetti del Natale. Il cenone era a base di chjusoni, ovvero i classici gnocchi galluresi. Era un piatto che si poteva trovare sia nelle tavole dei più poveri che in quelle dei più benestanti. Molti dei dolci tipici del periodo di Natale si mangiano ancora oggi durante le feste. Tra questi, mostacciuoli, uve e fichi secchi, niuleddi, cucciuleddi, panesaba e altri dolci secchi.

In Gallura per tradizione, bisognava mangiare tutto quello che c’era sul piatto. “Ad Aggius e a Bortigiadas le mamme sogliono ammonire i figliuoletti che nulla dei cibi preparati deve restar sulla mensa, perché diversamente guai! Una brutta strega – Palpaeccia – metterebbe loro, mentre dormono a letto, una grossa e dura pietra nell’angolo della pancia rimasto vuoto”, si legge nello storico articolo pubblicato poi sul sito Leggende e Tradizioni di Sardegna.

La vigilia di Natale si trascorreva a raccontare attorno al focolare, tra filastrocche, superstizioni e leggende. A mezzanotte si andava alla Messa. Quando le famiglie lasciavano le case per recarsi in chiesa, la tavola veniva lasciata volutamente imbandita, perché si pensava che i cari defunti visitassero le dimore per consumare la cena della Vigilia.

