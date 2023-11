Torna a Olbia la pista di pattinaggio e le giostre per i bambini.

È cominciato il conto alla rovescia per Natale. A Olbia si appresta a tornare la pista di pattinaggio, che negli anni scorsi ha divertito grandi e piccini nel piazzale Elena di Gallura sul lungomare del centro storico.

Anche questo Natale sarà festeggiato in grande stile come da tradizione olbiese, come già annunciato con la chiamata di Zucchero e Salmo per il concertone di Capodanno.

L’amministrazione ha concesso il patrocinio alla Confcommercio Nord Sardegna per il “Villaggio di Natale” che arriverà in città già il 25 novembre e resterà fino al 14 gennaio con il tradizionale mercato di natale. In piazza ci saranno, infatti, punti ristoro, ma anche giostre per i bambini e, appunto, la pista di pattinaggio, e resteranno fino a quasi metà gennaio.

