Dai ruderi dell’ex artiglieria di Telti sta nascendo un centro riabilitativo

I lavori all’ex artiglieria di Telti.

Telti avrà presto un centro di riabilitazione. Sono in corso i lavori di riqualificazione dell’ex artiglieria alle porte del paese. Un progetto fortemente voluto dalla precedente amministrazione comunale e dalla vicesindaca Piera Azzena e che doterà il paese di un servizio indispensabile per la comunità.

Saranno riqualificate 5 delle 30 casermette, quelle che un tempo servivano da deposito munizioni, dove nasceranno dei percorsi salute per persone che soffrono di problematiche psico-fisiche. Una struttura molto importante in un territorio, come quello della Gallura, dove purtroppo persistono diverse carenze nei servizi offerti dalla locale Sanità. L’importo complessivo del finanziamento è pari a € 1.125.927,97 euro.

“Da luogo abbandonato ed in balia di tutto l’ex artiglieria diventerà un’eccellenza isolana con la nicchia di Santa Barbara (patrona degli artificieri) pronta ad accogliere la statua che per anni ha vigilato e protetto l’intero compendio – si legge nella pagina dell’amministrazione comunale -. Come amministrazione comunale desideriamo ringraziare la struttura tecnica dell’Unione dei comuni dell’alta Gallura, il nostro ufficio Tecnico ed il nostro compianto Sindaco Gian Franco Pinducciu che con la sua amministrazione nel 2017 ha creduto e voluto fortemente questo progetto”.

