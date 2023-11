A Olbia è caccia agli alloggi per Capodanno con Zucchero e Salmo

“Da quando è ufficiale il Capodanno a Olbia con Zucchero è partita la caccia agli alloggi: sarà tutto sold out”. Fabio Fiori di Federalberghi Gallura spiega la situazione dei posti letto in vista del concertone che vedrà sul palco il bluesman emiliano e il padrone di casa Salmo. “Ho sentito i vari colleghi e tutti confermano che da quando c’è stato l’annuncio ufficiale sono cominciate ad arrivare prenotazioni da varie zone della Sardegna”, spiega.

“A Olbia ci sono 4mila posti letto negli hotel, ma solo il 20% delle strutture resta aperto tutto l’anno. Gli alberghi più grandi chiudono, ma restano vari 4 e 3 stelle sono una decina e avranno di sicuro il tutto esaurito – rivela Fiori -. Le grandi strutture che sono chiuse non avranno la possibilità di riaprire, perché riavviare quelle macchine ha costi e tempi difficili e non ci rientrerebbero per un evento così circoscritto. Ma in città ci sono anche seimila posti letto nell’extralberghiero e anche lì ci sarà l’assalto”.

“Due grandi nomi, una scelta azzeccata”

“Zucchero è storia della musica italiana, in tanti verranno a Olbia per vederlo – afferma Fiori -. Salmo è un big della musica moderna e l’abbinamento tra i due, che sono amici, è una ricetta perfetta. Dovrebbe suonare Zucchero prima e poi andare avanti Salmo, grazie all’amministrazione di Olbia perché sembra la ricetta perfetta per la festa di Capodanno, adatta a tutte le fasce d’età”.

La doppietta Olbia-Alghero, in attesa di Cagliari e Sassari

“Il nome di Zucchero a Olbia e quello di Ligabue ad Alghero rappresentano una bella doppietta per il Nord Sardegna – analizza Fabio Fiori -. In tutto ciò manca ancora la scelta di Cagliari. La capitale della Sardegna di sicuro metterà in campo un altro nome di primo piano e renderà la Sardegna l’Isola più invidiata per le feste di Capodanno. Anche Sassari non ha ancora giocato le sue carte, ma con Ligabue nella vicina Alghero e Zucchero-Salmo qui a Olbia sarà una competizione molto difficile. Dopo le pesanti critiche ricevute l’anno scorso, dovrebbero pensare a un tipo di spettacolo diverso: sarà una concorrenza tutta in salita con i big della musica italiana”.

