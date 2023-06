Avaria sulla nave diretta a Olbia.

Pochi giorni dopo l’inaugurazione della maestosa nave Moby Fantasy, a Olbia, il gruppo navale si ritrova ad affrontare un episodio spiacevole che coinvolge la sua controparte più piccola, la Moby Wonder.

Partita dal porto di Genova alle 21:30 di ieri, la Moby Wonder si è trovata ad affrontare un imprevisto intorno all’una di notte: un problema elettrico a bordo ha provocato un blackout e ha determinato l’arresto completo dei motori.

La nave passeggeri, appartenente al rinomato gruppo Onorato, si è trovata nella situazione di dover fare ritorno al porto di partenza, trainata da un rimorchiatore. Con circa 700 passeggeri a bordo, l’atmosfera a bordo è stata sicuramente segnata dalla delusione dovuta all’inaspettato inconveniente tecnico.

La Moby Wonder, anche se meno imponente rispetto alla sua sorella maggiore, era pur sempre un simbolo di affidabilità e comfort per i suoi passeggeri abituali. L’incidente elettrico ha messo in luce la vulnerabilità della nave e ha messo a dura prova la fiducia dei viaggiatori, che si trovano ora a dover affrontare un’esperienza ben diversa da quella che si aspettavano.

Nonostante i disagi e la delusione che hanno segnato questa traversata inattesa, il gruppo Onorato si è impegnato a garantire il massimo della sicurezza per tutti i passeggeri, organizzando il rientro al porto di partenza in modo adeguato e sicuro. Al tempo stesso, si stanno facendo tutti gli sforzi necessari per risolvere il problema elettrico che ha causato l’incidente, al fine di ripristinare le condizioni di funzionamento ottimali per la Moby Wonder.

