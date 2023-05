Cambia rotta la nave superlusso “Vista”.

La nave da crociera extra lusso ed ecosostenibile “Vista” avrebbe dovuto attraccare a Olbia, ma è stata costretta a cancellare la tappa a causa delle condizioni meteo avverse. La compagnia ha scelto di proseguire verso lo scalo successivo di Ajaccio per evitare ulteriori peggioramenti del meteo previsti per le ore successive. La cancellazione non è stata attribuita a problemi di sicurezza o navigabilità del porto dell’Isola Bianca.

“Vista” è la prima di due navi da crociera di nuova generazione costruite da Fincantieri con un forte impegno per la sostenibilità ambientale. La nave può ospitare fino 1.200 passeggeri.

La cancellazione, come prevedibile, ha causato problemi alle società che avevano organizzato l’accoglienza, gli spostamenti e l’ospitalità per i passeggeri previsti, tra cui ospiti attesi in Costa Smeralda, in Barbagia e in altre zone dell’isola.

