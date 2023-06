L’appuntamento con la Sport Week a Poltu Quatu.

Torna il grande sport a Poltu Quatu, dedicato ad amatori e a campioni: dal 22 al 29 giugno, sui campi del resort nel nord Sardegna si susseguono sfide emozionanti, che vedono protagonista prima il padel e poi il tennis per la Sport Week.

Giovedì 22 giugno il via alle 18:30 con il padel sotto le stelle, una serata di sfide e intrattenimento sui nuovi campi di questo paradiso del Mediterraneo, che rappresentano ormai un punto di riferimento per la Costa Smeralda, per gli amanti di questo sport. Si torna poi sui campi venerdì 23 dalle 16 mentre il sabato pomeriggio è dedicato ad una clinique di padel con il maestro argentino Matias Novillo Molina.

Protagonista assoluto Vincent Candela con il suo Fight Club Padel, partner di Heaven Sporting Club, fautore del torneo.

Lunedì 26 una cena a bordo piscina del Grand Hotel Poltu Quatu dà il benvenuto ai campioni del tennis, che si alterneranno sui campi in sfide di doppio con amatori per la seconda edizione del torneo ProIAm ideato da Mara Santangelo: un’occasione unica per gli appassionati, con due posti ancora liberi, per giocare e confrontarsi con nomi del ranking mondiale come Timea Bacsinszky, Marco Chiudinelli, Iva Majoli, Fabrice Santoro, Andy Seppi, Jifi Novak, Nenad Zimonjic, oltre alla stessa Mara Santangelo.

Il torneo ProIAm Kyrrex Charity Tennis Event vede scendere in campo la solidarietà con parte dell’incasso devoluto a sostegno dell’Ucraina sia dall’organizzazione che dal Grand Hotel Poltu Quatu.

“La stagione 2023 è iniziata sotto i migliori auspici” – dichiara Rafael Torres, Ceo di Girama Hospitality che gestisce Poltu Quatu e il Grand Hotel Poltu Quatu -. È importante diversificare le attività e creare esperienze che abbracciano il turismo locale, nazionale ed internazionale che si sussegue con successo in questa magica destinazione“.

Poltu Quatu è una realtà unica nel suo genere, un borgo con una scenografia naturale creata dal fiordo affacciato di fronte L’Arcipelago di La Maddalena e dalla magia della luce che varia nell’arco della giornata, tra le rocce di granito, la macchia mediterranea e il mare cristallino. Qui, non c’è bisogno dell’auto, tutti i servizi sono a portata di mano, tra la promenade che costeggia la baia e i vicoli che si snodano all’interno con tante soluzioni, shopping compreso.Per il soggiorno il Grand Hotel Poltu Quatu e gli appartamenti The Reserve; per chi arriva dal mare la Marina dell’Orso è l’approdo sicuro; per l’aperitivo o la cena tante le proposte, con il Tanit Fine Restaurant e la Terrace du Port by Tanit meta irrinunciabile; per lo sport e il benessere Heaven Sporting Club, con la palestra affacciata sulla marina, i campi da tennis e padel; per il benessere la spa con trattamenti su misura.

Poltu Quatu, nato negli anni ’70, è il luogo ideale per una vacanza o per un evento speciale ma è anche il punto perfetto per scoprire la Sardegna e le sue caratteristiche: dalle isole dell’Arcipelago di La Maddalena, proprio di fronte al fiordo, al territorio della Gallura, che offre esperienze diverse, dall’archeologia all’enogastronomia, dalle tradizioni ai costumi.

