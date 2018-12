Scompare nel nulla una 16enne: avviate le ricerche delle forze dell’ordine

Non entra a scuola e scompare.

Sono in corso le ricerche di una ragazzina 16enne scomparsa da oltre 48 ore. La ragazzina vive a Sanluri ed è scomparsa mentre si recava a scuola a Villamar. Francesca Perda non è mai entrata a scuola. A far scattare l’allarme per la scomparsa la famiglia sui sociale e tramite i carabinieri di Sanluri. Francesca ha maglione rosa, jeans e giubbotto nero. Non si hanno notizie da lunedì. Nel frattempo i carabinieri di Sanluri hanno avviato le ricerche e allertato tutte le forze dell’ordine.

(Visited 915 times, 915 visits today)