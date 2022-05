Riparte da Olbia il Rally Italia Sardegna: la guida alle prove in Gallura

Il rally da Olbia ad Alghero.

Conto alla rovescia per la 19esima edizione del Rally Italia Sardegna che dopo un anno torna ad Alghero e lo fa con la superspeciale d’apertura ad Olbia. L’ex navigatore di Miki Biasion ha preparato il tracciato di gara del RIS 2022 e illustra quali saranno le principali novità della corsa. Sono 21 le prove speciali suddivise in tre tappe per complessivi 307,91 chilometri cronometrati.

La gara partirà da Olbia giovedì 2 giugno alle 18.08 con una prova spettacolo di 3,23 chilometri denominata Olbia- Cabu Abbas, quella che non fu disputata nel 2020 a causa del Covid-19. Il crono inizia quasi dal centro della città, dal lungomare sull’asfalto.

Venerdì mattina, per la prima tappa, si parte da Olbia con due passaggi a Terranova e Monti di Ala’ -Buddusó, poi nel pomeriggio dopo l’assistenza ad Alghero ci saranno altri due passaggi sui crono di Osilo-Tergu, seguito dalla classica speciale di Castelsardo. La seconda tappa, sabato mattina, si apre con la prova classica di Tempio, continuando con la speciale Erula-Tula, con nuovi salti. Ci sarà poi un tyre fitting zone a Buddusó e nel pomeriggio due passaggi a Coiluna seguita da una nuova versione del crono di Monte Lerno che stavolta terminerà nell’omonimo cantiere forestale.

La terza tappa, che si disputerà il 5 giugno, nonché quella finale, sarà piena di novità, con la prova di Cala Flumini che avrà meno chilometri, con meno tagli asfaltati e più terra. Poi si proseguirà con il percorso classico dell’Argentiera, con una partenza diversa anticipata di alcune centinaia di metri.