La chiesa illuminata con il tricolore.

Nella notte deserta per l’emergenza coronavirus la chiesa di San Lorenzo si illumina con il tricolore.

Un gesto, già adottato in diverse città della Sardegna e del mondo, per esprimere la solidarietà a chi combatte in prima linea contro il coronavirus e un messaggio di speranza in questo periodo che sta mettendo la comunità a dura prova.

