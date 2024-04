La scalinata di San Simplicio si riempie di doni: “Grande solidarietà”

Il ringraziamento dell’associazione per la Scalinata a Olbia.

L’associazione Note di Luce ha ringraziato tutta la città di Olbia e a tutti coloro che hanno voluto partecipare alla scalinata per i bambini. “Malgrado la giornata, quasi estiva, moltissime famiglie e bambini, sono venuti alla nostra scalinata per lasciare un loro dono prima magari di andare al mare, vista la giornata bellissima che ci ha regalato questa primavera”, dicono in una nota.

La scalinata della solidarietà è stata organizzata il 7 aprile scorso, ai piedi della Basilica di San Simplicio. Un giorno di festa, ha fatto sapere l’associazione, ma soprattutto di grande solidarietà. ”Proprio la giornata calda ci ha costretto a svuotare, costantemente, la Scalinata dei prodotti più delicati come latte, yogurt ed omogenizzati per portarli in un luogo fresco e riparato. Tutto poi è stato debitamente consegnato alle varie associazioni coinvolte che ci hanno supportato durante tutta la giornata e fino a sera tarda”, racconta Note di Luce.

”Olbia è sempre stata una città generosa e solidale, pronta a tendere una mano a coloro che ne

hanno più bisogno e anche domenica 7 aprile ne è stata una prova, la grande partecipazione

della nostra comunità ci ha emozionato e commosso. Vedere ancora una volta la Scalinata riempirsi di colori, con biscotti, merendine, pannolini, omogenizzati o altri prodotti per i più piccoli, è stato straordinario, i bambini riescono sempre a portarci in un mondo non solo di meraviglia ma di gentilezza e di sensibilità”, proseguono.

Così l’associazione ha ringraziato tutti per la partecipazione e per le parole nei confronti della associazione che ogni giorno cresce grazie anche al sostegno e alla generosità di chi ci aiuta

ogni giorno e ci permette di aiutare. ”Consigliamo a tutti di sperimentare, almeno una volta nella vita, la solidarietà e la generosità verso il prossimo – concludono – ciò che riceverete sarà sempre più grande di ciò che donerete. Concludendo, dedichiamo idealmente questa Scalinata a tutti i bambini che vivono oggi in zone di conflitto, con l’augurio che presto tornino a vivere serenamente e ad essere semplicemente e gioiosamente solo dei “bambini”.

