Nuota e si stanca, bagnante soccorso nelle acque di Santa Teresa Gallura

Soccorso un bagnante nelle acque di Santa Teresa Gallura.

Ha nuotato forse un po’ troppo, così si è trovato in difficoltà nelle acque di Santa Teresa Gallura. L’uomo è stato avvistato da altri bagnanti, che immediatamente hanno lanciato l’sos alla centrale operativa del 118, pensando ad un sospetto annegamento.

Sul posto è giunto, poco dopo le 12, l’elisoccorso, che ha accompagnato il bagnante al pronto soccorso. Da una prima valutazione clinica le sue condizioni non sono gravi. Per precauzione, tuttavia, resterà in osservazione per ulteriori approfondimenti.