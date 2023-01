Nuova allerta meteo per maltempo: quando finirà il freddo

Nuova allerta meteo per il maltempo in Gallura.

Ancora freddo e neve in Sardegna e in Gallura. Dalla protezione civile della Regione è stata prorogata l’allerta meteo per il maltempo. Sino alla mezzanotte di mercoledì 25 gennaio è stato emesso un avviso di codice giallo (criticità ordinaria) per rischio idraulico.

La situazione di instabilità persisterà anche domani 25 gennaio, dove “la Sardegna sarà interessata da precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, e a carattere nevoso sopra i 900 metri. Gli accumuli al suolo risulteranno localmente superiori ai 40 centimetri”, si legge nel bollettino.

Ma quanto durerà questo maltempo e soprattutto il freddo? Gli esperti fanno sapere che il peggio è passato e che la perturbazione sta perdendo intensità. L’ondata di gelo, a causa del ciclone Thor, persisterà però per gran parte della settimana e fino alla fine del mese.

