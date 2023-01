Incendio dentro un garage a La Maddalena.

Intorno alle 16.40 i vigili del fuoco di La Maddalena sono intervenuti in via Padule per l’incendio di un garage sito al piano terra di un condominio.

La squadra ha rapidamente spento le fiamme evitando che l’incendio si propagasse ad altri locali. Non si segnalano feriti. Sul posto la polizia locale di La Maddalena.

