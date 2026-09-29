Nuova strada da Olbia a Palau: “Un altro passo avanti nell’iter del progetto”

Dal Comune di Palau aggiornamenti sulla nuova strada per Olbia

La Gallura spetta con ansia la nuova strada che collegherà Olbia, Arzachena, Palau e Santa Teresa: l’iter avanza. Il Comune di Palau annuncia gli aggiornamenti, che mostrano l’avanzamento del progetto col coinvolgimento dei cittadini per le osservazioni su un tratto. Dall’amministrazione comunale spiegano che la Regione ha pubblicato “un nuovo avviso nell’ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale“. Durante l’anno quel collegamento tortuoso crea problemi a chi abita in Gallura. Ma è nei mesi estivi che quella strada soffoca completamente sotto il peso del traffico di decine di migliaia di auto. Per questi motivi c’è molta attesa per la nuova strada a scorrimento veloce.

Anas e Regione

“Si tratta di un adempimento tecnico e amministrativo che, pur non rappresentando ancora l’approvazione definitiva dell’opera, costituisce un ulteriore passaggio nel lungo percorso autorizzativo necessario per la realizzazione dell’infrastruttura. L’avviso segue la presentazione di documentazione integrativa da parte di ANAS S.p.A., ritenuta rilevante dalla Regione ai fini della partecipazione pubblica al procedimento. Per questo motivo cittadini, associazioni ed enti interessati potranno prendere visione degli elaborati aggiornati e presentare eventuali osservazioni entro i termini previsti dalla normativa”.

Il tratto interessato

“L’intervento riguarda il primo stralcio della futura nuova SS 125/133bis, un’opera attesa da molti anni e finalizzata a migliorare i collegamenti tra la Gallura e il territorio di Palau, aumentando sicurezza e fluidità della circolazione. Il tratto interessato si sviluppa tra Arzachena Nord e l’attuale SS 125 in direzione Palau. La documentazione progettuale è consultabile sul portale regionale dedicato alle valutazioni ambientali. Entrando più nel dettaglio, il progetto oggi in valutazione riguarda il primo tratto della futura nuova strada Olbia-Arzachena-Palau. Il percorso partirebbe poco a nord dell’abitato di Arzachena, in prossimità della SP 115, e proseguirebbe verso nord per circa 6,5 chilometri”.

“Lungo il tracciato sono previste una rotatoria in località Concusu e una rotatoria finale che consentirebbe il collegamento con l’attuale SS 125 in direzione Palau. In altre parole, l’intervento interessa il tratto immediatamente a sud del territorio comunale e rappresenta uno dei tasselli dell’intero collegamento viario tra Olbia, Arzachena e Palau, il cui completamento è previsto attraverso successivi lotti progettuali già sottoposti a valutazione ambientale”.

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