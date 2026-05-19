Nuova Olbia-Palau: al via le osservazioni sul tratto Arzachena Nord

Il progetto della nuova strada da Olbia a Palau.

Un passo decisivo per ridisegnare la viabilità della Gallura con la nuova strada Olbia-Palau. Dall’11 maggio 2026, e per trenta giorni consecutivi, i cittadini e le comunità locali hanno l’opportunità di esaminare da vicino il progetto del primo stralcio della nuova strada statale 125/133bis Olbia-Palau. L’intervento, promosso da Anas Spa, si concentra sul tratto nevralgico compreso tra lo svincolo di Arzachena Nord e il chilometro 351 dell’attuale statale 125, coprendo un’estensione totale di 6,55 chilometri.

L’obiettivo.

L’obiettivo delle istituzioni è raccogliere osservazioni, memorie scritte o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi da parte del territorio, integrando il punto di vista dei residenti in un’opera strategica per la mobilità e la sicurezza della Sardegna settentrionale.

I documenti tecnici e gli avvisi ufficiali sono liberamente consultabili online sul portale SardegnaSira della Regione Autonoma della Sardegna. Chiunque abbia un interesse nel merito può presentare le proprie considerazioni formali attraverso due canali istituzionali. È possibile procedere per via digitale, inviando una comunicazione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, oppure optare per la spedizione cartacea tradizionale via posta, indirizzata direttamente al Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali in via Roma a Cagliari. Questa finestra temporale rappresenta un’occasione concreta per partecipare attivamente e incidere sulla futura configurazione infrastrutturale e ambientale della zona.

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